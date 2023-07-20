Сжег, расчленил и закопал останки. Пропавшую в Таре молодую мать убил собственный муж

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Выяснились обстоятельства смерти пропавшей месяц назад 36-летней жительницы Тары. В пресс-службе УМВД РФ по Омской области рассказали Городу55 предварительную версию случившегося.
Первой тревогу забила ее сестра, обратившаяся в правоохранительные органы 27 июня. Поисками женщины занимались полицейские, сотрудники регионального следкома и волонтеры. Спустя несколько недель удалось выяснить, что к исчезновению матери двоих детей причастен ее 33-летний муж.
По данным регионального УМВД, мужчина убил супругу на фоне ревности. Он ударил ее топором в ограде их дома, а после попытался скрыть следы преступления. Глава семейства вывез тело в лес, сжег, расчленил останки и закопал в яме.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Все обстоятельства происшествия станут известны позже.
Как ранее писал Город55, в семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок. По словам родных женщины, до этого между супругами были размолвки. Женщина из-за напряженной обстановки покидала дом.