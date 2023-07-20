Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Изображение материала

Сжег, расчленил и закопал останки. Пропавшую в Таре молодую мать убил собственный муж

20 июля 2023, 04:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области пропавшую жительницу Тары зарубил топором собственный муж

В семье воспитывались девочка-подросток и годовалый ребенок.

Выяснились обстоятельства смерти пропавшей месяц назад 36-летней жительницы Тары. В пресс-службе УМВД РФ по Омской области рассказали Городу55 предварительную версию случившегося.

Первой тревогу забила ее сестра, обратившаяся в правоохранительные органы 27 июня. Поисками женщины занимались полицейские, сотрудники регионального следкома и волонтеры. Спустя несколько недель удалось выяснить, что к исчезновению матери двоих детей причастен ее 33-летний муж.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По данным регионального УМВД, мужчина убил супругу на фоне ревности. Он ударил ее топором в ограде их дома, а после попытался скрыть следы преступления. Глава семейства вывез тело в лес, сжег, расчленил останки и закопал в яме.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Все обстоятельства происшествия станут известны позже.

Как ранее писал Город55, в семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок. По словам родных женщины, до этого между супругами были размолвки. Женщина из-за напряженной обстановки покидала дом.

Пропавшую почти месяц назад омичку нашли мертвой
Узнать подробнее
Ушла после ссоры. Появились подробности исчезновения 36-летней омички
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Тара#Происшествия#Убийство#Убийство жены#УМВД Омской области#Ревность#Исчезновение#Пропала женщина
Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Вчера, 11:24
В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая
Сегодня, 04:19
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Вчера, 08:42
В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам
Сегодня, 03:36
Президент Путин поставил на заседании Хоценко в пример как хорошего управленца
Сегодня, 02:42