Капитану омского «Авангарда» Шарипзянову не хватает длинной паузы перед Новым годом

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что перед новогодними праздниками ему хотелось бы больше времени проводить с семьей.
«Впереди семиматчевая домашняя серия, но она не совсем такая будет, — сначала 4 игры, потом еще 3. [между этими играми перерыв, например, на Кубок Первого канала]. Хорошо, что играем дома, нас это нисколько не расслабит. Но лично мне хотелось бы и сам год закончить дома, а не лететь 30 декабря на выезд. Это неудобно, так как для России Новый год большой, а главное, домашний праздник, хотелось бы и в его преддверии побыть с семьей. Надо подумать и сделать перед новогодними торжествами паузу чуточку длиннее», — считает Шарипзянов.
Напомним, по календарю выездная серия у «ястребов» начнется 26 декабря, а 30 декабря их ждет встреча в Тольятти с местной «Ладой».