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Шарипзянову хочется провести последние дни 2023 года вместе с семьей

Капитану омского «Авангарда» Шарипзянову не хватает длинной паузы перед Новым годом

29 ноября 2023, 19:29
Фото: ХК Авангард
Шарипзянову хочется провести последние дни 2023 года вместе с семьей

Капитан омского «Авангарда» мечтает провести последние дни 2023 года с семьей

Это время хоккеист хотел бы побыть с семьей, а не лететь 30 декабря на выезд.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что перед новогодними праздниками ему хотелось бы больше времени проводить с семьей.

«Впереди семиматчевая домашняя серия, но она не совсем такая будет, — сначала 4 игры, потом еще 3. [между этими играми перерыв, например, на Кубок Первого канала]. Хорошо, что играем дома, нас это нисколько не расслабит. Но лично мне хотелось бы и сам год закончить дома, а не лететь 30 декабря на выезд. Это неудобно, так как для России Новый год большой, а главное, домашний праздник, хотелось бы и в его преддверии побыть с семьей. Надо подумать и сделать перед новогодними торжествами паузу чуточку длиннее», — считает Шарипзянов.

Напомним, по календарю выездная серия у «ястребов» начнется 26 декабря, а 30 декабря их ждет встреча в Тольятти с местной «Ладой».

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#Эксклюзивы#Общество#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Дамир Шарипзянов#Новый год 2024
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