Хоценко дал старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов

ГК «Титан» намерена инвестировать создание производств химической продукции на территории Омской области. Так, комплекс ЭП-600 предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат. Производства будут экологически безопасны, всего их планируется 11.