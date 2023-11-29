Хоценко дал старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
ГК «Титан» намерена инвестировать создание производств химической продукции на территории Омской области. Так, комплекс ЭП-600 предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат. Производства будут экологически безопасны, всего их планируется 11.
Инвестиционный проект закроет потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах и также позволит обеспечить сырьем действующие предприятия ГК «Титан». Кроме того, запуск проекта ЭП-600 даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Омской области.
На мероприятии Виталий Хоценко отметил, что Омская область является крупным центром нефтехимии, нефтепереработки и газохимии. Регион производит большое количество различной химической продукции.
«Будем двигаться дальше в этом направлении, выдерживая лучшие экологические стандарты. Группа компаний „Титан“ с партнерами, с ВЭБ.РФ, правительствами Российской Федерации и Омской области запланировали реализовать масштабный проект. В результате планируется создать 1000 — 1200 новых рабочих мест, реализация инвестпроекта обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет. Старт строительства комплекса производства и переработки олефинов, как и другие новые проекты свидетельствуют, что мы не стоим на месте», — подчеркнул глава региона.
Заказчиками продукции станут в том числе химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли. Отмечается, что строительство производственного комплекса позволит значительно нарастить мощности по производству этилена, а также снизить импортные поставки.
«Новый комплекс по созданию продукции базовой химии обеспечит рынок дефицитным сырьем. Мы получим возможность производить широкую гамму импортозамещающей продукции, например, полиэфирполиолы, пропиленгликоли, полиизобутилен. С ВЭБ.РФ мы уже успешно реализовали несколько проектов на территории Омской области, рассчитываем на дальнейшую совместную эффективную работу», — рассказал председатель Совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский.