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Хоценко дал старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов

Хоценко дал старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов

29 ноября 2023, 11:24
Фото: Правительство Омской области
Первую сваю забили на торжественном мероприятии сегодня, 29 ноября, на площадке ГК «Титан».

ГК «Титан» намерена инвестировать создание производств химической продукции на территории Омской области. Так, комплекс ЭП-600 предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат. Производства будут экологически безопасны, всего их планируется 11.

Инвестиционный проект закроет потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах и также позволит обеспечить сырьем действующие предприятия ГК «Титан». Кроме того, запуск проекта ЭП-600 даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Омской области.

На мероприятии Виталий Хоценко отметил, что Омская область является крупным центром нефтехимии, нефтепереработки и газохимии. Регион производит большое количество различной химической продукции.

«Будем двигаться дальше в этом направлении, выдерживая лучшие экологические стандарты. Группа компаний „Титан“ с партнерами, с ВЭБ.РФ, правительствами Российской Федерации и Омской области запланировали реализовать масштабный проект. В результате планируется создать 1000 — 1200 новых рабочих мест, реализация инвестпроекта обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет. Старт строительства комплекса производства и переработки олефинов, как и другие новые проекты свидетельствуют, что мы не стоим на месте», — подчеркнул глава региона.

Заказчиками продукции станут в том числе химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли. Отмечается, что строительство производственного комплекса позволит значительно нарастить мощности по производству этилена, а также снизить импортные поставки.

«Новый комплекс по созданию продукции базовой химии обеспечит рынок дефицитным сырьем. Мы получим возможность производить широкую гамму импортозамещающей продукции, например, полиэфирполиолы, пропиленгликоли, полиизобутилен. С ВЭБ.РФ мы уже успешно реализовали несколько проектов на территории Омской области, рассчитываем на дальнейшую совместную эффективную работу», — рассказал председатель Совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
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#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Производство#Губернатор#Губернатор области#Новости#Комплекс#Анастасия Баянова
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