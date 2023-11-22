Хоценко обсудил планы партнерства с крупным холдингом «Русклимат»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Холдинг планирует масштабировать бизнес и расширять свое присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. Команды обеих сторон провели рабочее совещание на базе Центра инженерной комплектации филиала холдинга. Также Виталий Хоценко и Михаил Тимошенко пообщались с персоналом и разработчиками Центра.
Глава региона отметил, что «Русклимат» сегодня крупнейшая производственная и торговая компания, где работает порядка 8 тысяч человек, а для Омской области важно, чтобы на ее территории развивали бизнес и открывали новые производства.
«Правительство Омской области старается этому содействовать налоговыми преференциями и сопровождением инвестиционных проектов. Мы готовы помогать теми инструментами, которые у региона имеются в арсенале. Обсудим и наметим планы работы. Сегодня прошлись по Центру инженерной комплектации, — ребята все молодые, выпускники омского политеха и государственного университета работой довольны: хорошие условия труда, отличная зарплата. Таких компаний должно быть больше», — отметил Губернатор Виталий Хоценко.
В ходе беседы председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко подчеркнул, что это один из самых успешных филиалов холдинга. Предприятие растет и развивается. Сегодняшний визит помог подробнее изучить омский промышленный потенциал и наши возможности движения с продукцией, а именно — ее локализацию на Восток.
«Ряд видов нашей продукции обладает очень большими габаритами. Такие изделия, как центральная система кондиционирования, это очень ёмкие позиции. Мы сейчас прорабатываем варианты выведения сборочных производств дальше на восток, ближе к нашим хорошо развивающимся регионам», — рассказал Тимошенко.
Представители торгово-производственного холдинга также посетили ведущие промышленные предприятия Омской области, среди которых завод по производству полипропилена «Полиом» и НПО «Мир». Руководство холдинга и омских предприятий наметили возможности сотрудничества по ряду перспективных проектов.
«Как уроженец Омска, я бы хотел, чтобы и моя малая родина в перспективе стала опорным регионом для производства и сбыта продукции нашего холдинга», — добавил глава ТПХ «Русклимат».