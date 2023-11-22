Хоценко обсудил планы партнерства с крупным холдингом «Русклимат»

В ходе беседы председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко подчеркнул, что это один из самых успешных филиалов холдинга. Предприятие растет и развивается. Сегодняшний визит помог подробнее изучить омский промышленный потенциал и наши возможности движения с продукцией, а именно — ее локализацию на Восток.