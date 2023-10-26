ДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков

По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Opel сбил двух подростков, 16 и 17 лет. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.