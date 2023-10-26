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ДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков

26 октября 2023, 02:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.

Вчера вечером, 25 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Opel сбил двух подростков, 16 и 17 лет. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходам потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали о самых аварийных участках в Омске. Полицейские напомнили омичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Пешеходы#ГИБДД#Переход#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Медицинская помощь
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