ДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков

Posted Вчера, 02:20
Published Вчера, 02:20
Modified Вчера, 02:22
Updated Вчера, 02:22
Вчера вечером, 25 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Opel сбил двух подростков, 16 и 17 лет. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходам потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали о самых аварийных участках в Омске. Полицейские напомнили омичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.