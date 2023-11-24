Последнее застолье. Омичка умерла на руках у врачей после вечера с супругом

Как выяснили следователи, к преступлению причастен ее 50-летний супруг. Его задержали и заключили под стражу. По информации регионального следкома, они вместе пили алкоголь 18 ноября в доме по улице Дмитриева. В какой-то момент мужчина нанес несколько ударов супруге рукой, из-за чего она позже скончалась в больнице. Женщина при этом успела сообщить полицейским о случившемся.