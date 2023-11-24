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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

иллюстрация

Последнее застолье. Омичка умерла на руках у врачей после вечера с супругом

24 ноября 2023, 08:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске женщина умерла в больнице после жестокого избиения супругом

Подозреваемого уже задержали и отправили под стражу.

В Омске возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, за которым последовала смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Основанием для этого стало обнаружение тела 47-летней женщины в квартире на Левобережье.

Как выяснили следователи, к преступлению причастен ее 50-летний супруг. Его задержали и заключили под стражу. По информации регионального следкома, они вместе пили алкоголь 18 ноября в доме по улице Дмитриева. В какой-то момент мужчина нанес несколько ударов супруге рукой, из-за чего она позже скончалась в больнице. Женщина при этом успела сообщить полицейским о случившемся.

Расследование продолжается. Все обстоятельства преступления станут известны позднее. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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