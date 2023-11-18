Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024

Напомним, что в прошлом году 44 выпускника из Омской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего работ, оцененных на максимальный балл, было на экзамене по русскому языку — 25, по литературе таких оказалось 6, по физике — 5, по химии — 4, 2 по географии и 1 по математике и истории.