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Министерство образования опубликовало план проведения ЕГЭ-2024

Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024

18 ноября 2023, 10:28
Фото: 1MI

Министерство образования опубликовало план проведения ЕГЭ-2024

Согласно совместному приказу минпросвещения России и Рособрнадзора первые экзамены основного этапа пройдут 23 мая.

Из приказа следует, что основной период сдачи экзамена начнется 23 мая и продлится до 1 июля (включая резервные даты). Досрочный период ЕГЭ-2024, согласно документу, пройдет с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Даты экзаменов основного периода выглядят так:

  • 23 мая (четверг) — география, литература, химия;
  • 28 мая (вторник) — русский язык;
  • 31 мая (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 4 июня (вторник) — обществознание;
  • 7 июня (пятница) — информатика;
  • 8 июня (суббота) — информатика;
  • 10 июня (понедельник) — история, физика;
  • 13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
  • 17 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);
  • 18 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть).

Отметим, что с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ, на случай, если ученик по каким-то причинам не смог написать экзамен в основной период сдачи.

Напомним, что в прошлом году 44 выпускника из Омской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего работ, оцененных на максимальный балл, было на экзамене по русскому языку — 25, по литературе таких оказалось 6, по физике — 5, по химии — 4, 2 по географии и 1 по математике и истории.

44 омских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ
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