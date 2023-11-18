Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Из приказа следует, что основной период сдачи экзамена начнется 23 мая и продлится до 1 июля (включая резервные даты). Досрочный период ЕГЭ-2024, согласно документу, пройдет с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.
Даты экзаменов основного периода выглядят так:
Отметим, что с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ, на случай, если ученик по каким-то причинам не смог написать экзамен в основной период сдачи.
Напомним, что в прошлом году 44 выпускника из Омской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего работ, оцененных на максимальный балл, было на экзамене по русскому языку — 25, по литературе таких оказалось 6, по физике — 5, по химии — 4, 2 по географии и 1 по математике и истории.