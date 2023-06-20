44 омских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

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Published Сегодня, 05:31
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Сегодня, 20 июня, выпускники узнали результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории. В этом году профильную математику сдавали 3 696 школьников, физику — 1 708, а историю — 1 132. Об этом сообщил в своих соцсетях Иван Кротт.
Стоит отметить, что еще 7 выпускников набрали максимальные 100 баллов за экзамены:
На сегодняшний день уже 44 омских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку — 25, по литературе и физике — 6 и 5 соответственно, еще 4 — химия, 2 — география и по 1 у математики и истории.