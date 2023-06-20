44 омских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

На сегодняшний день уже 44 омских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку — 25, по литературе и физике — 6 и 5 соответственно, еще 4 — химия, 2 — география и по 1 у математики и истории.