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44 омских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

20 июня 2023, 05:31
Фото: Город55
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Сегодня пришли результаты по профильной математике, физике и истории.

Сегодня, 20 июня, выпускники узнали результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории. В этом году профильную математику сдавали 3 696 школьников, физику — 1 708, а историю — 1 132. Об этом сообщил в своих соцсетях Иван Кротт.

Стоит отметить, что еще 7 выпускников набрали максимальные 100 баллов за экзамены:

  • 2 по математике и физике — выпускники Омского Кадетского военного корпуса;
  • 2 по физике и истории — выпускники лицея № 143.
  • 3 по физике — в школе № 47 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях № 147 и № 19.

На сегодняшний день уже 44 омских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку — 25, по литературе и физике — 6 и 5 соответственно, еще 4 — химия, 2 — география и по 1 у математики и истории.

12 омских школьников сдали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов
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#ЕГЭ#Экзамены#Выпускники#Общество#Город#Происшествия#Образование#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия#Иван Кротт#Ксения Карагодина
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