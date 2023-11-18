Больше десятка омских домов останутся без водоснабжения из-за ремонта водопровода

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ремонтные работы пройдут с 10:00 до 23:00 на водопроводе по адресу ул. Бородина, 8. Сообщается, что их проведут сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения.
Под отключение попадают следующие адреса:
Напомним, что завтра воды одном омском строений также не будет воды. В доме по адресу ул. Березовая, 1 с 11:00 до 19:00 будет отключено водоснабжение из-за замены пожарного гидранта.