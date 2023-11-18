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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:21

Иллюстрация

Больше десятка омских домов останутся без водоснабжения из-за ремонта водопровода

18 ноября 2023, 05:18
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омских домах снова отключат воду из-за ремонта водопровода

Отключение ждет омичей в понедельник, 20 ноября.

Ремонтные работы пройдут с 10:00 до 23:00 на водопроводе по адресу ул. Бородина, 8. Сообщается, что их проведут сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. Заозерная, 18, 18/1, 18/2, 20;
  • Ул. Бородина, 14, 12, 8, 6, 6/1, 19, 17, 15, 13, 2.

Напомним, что завтра воды одном омском строений также не будет воды. В доме по адресу ул. Березовая, 1 с 11:00 до 19:00 будет отключено водоснабжение из-за замены пожарного гидранта.

Омичам рассказали, где из-за замены пожарного гидранта скоро снова отключат воду
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Ремонт водопровода#Отключение#Анастасия Баянова
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