Омичам рассказали, где из-за замены пожарного гидранта скоро снова отключат воду

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В эту дату сотрудники омского водоканала заменят пожарный гидрант по адресу: ул. Берёзовая, 1. Работы продлятся с 11:00 до 19:00, об их проведении сообщили в пресс-службе омского водоканала.
Так, под отключение попадает здание по адресу: ул. Берёзовая, 1.
Напомним, что недавно стало известно об еще одном отключении. В следующий понедельник, 20 ноября, водоканал будет ремонтировать коммуникации на улице Бородина. Из-за этого в домах № 18, 18/1, 18/2, 20 по ул. Заозерная и № 14, 12, 8, 6, 6/1, 19, 17, 15, 13, 2 по ул. Бородина не будет воды.
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