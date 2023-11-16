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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В одном из омских домов скоро отключат воду из-за замены пожарного гидранта

Омичам рассказали, где из-за замены пожарного гидранта скоро снова отключат воду

16 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI

В одном из омских домов скоро отключат воду из-за замены пожарного гидранта

Отключение произойдет через несколько дней, 19 ноября.

В эту дату сотрудники омского водоканала заменят пожарный гидрант по адресу: ул. Берёзовая, 1. Работы продлятся с 11:00 до 19:00, об их проведении сообщили в пресс-службе омского водоканала.

Так, под отключение попадает здание по адресу: ул. Берёзовая, 1.

Напомним, что недавно стало известно об еще одном отключении. В следующий понедельник, 20 ноября, водоканал будет ремонтировать коммуникации на улице Бородина. Из-за этого в домах № 18, 18/1, 18/2, 20 по ул. Заозерная и № 14, 12, 8, 6, 6/1, 19, 17, 15, 13, 2 по ул. Бородина не будет воды.

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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Ремонт водопровода#Питьевая вода#Анастасия Баянова
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