Омичам рассказали, где из-за замены пожарного гидранта скоро снова отключат воду

Напомним, что недавно стало известно об еще одном отключении. В следующий понедельник, 20 ноября, водоканал будет ремонтировать коммуникации на улице Бородина. Из-за этого в домах № 18, 18/1, 18/2, 20 по ул. Заозерная и № 14, 12, 8, 6, 6/1, 19, 17, 15, 13, 2 по ул. Бородина не будет воды.