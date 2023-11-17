Доклад на стол. Бастрыкин взял на контроль дела о проблемах в омских детдомах

Воспитанницы сняли на видео «наказание» сверстнице, из-за чего, собственно, об этом инциденте удалось узнать. Однако одной историей это, как выяснилось позже, не закончилось. Правоохранительные органы и правозащитники выявили еще несколько фактов насилия, в том числе и в других детских домах Омской области.