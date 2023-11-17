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иллюстрация

Доклад на стол. Бастрыкин взял на контроль дела о проблемах в омских детдомах

17 ноября 2023, 14:41
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин взял на контроль уголовные дела о проблемах в омских детдомах

Следователи возбудили два уголовных дела и организовали несколько проверок.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин дал несколько поручений по поводу проверок в детских домах Омской области. Ранее в регионе активно обсуждали проблемы данных социальных учреждений. В частности, огласке была придана жестокая история Большеуковского детдома.

Воспитанницы сняли на видео «наказание» сверстнице, из-за чего, собственно, об этом инциденте удалось узнать. Однако одной историей это, как выяснилось позже, не закончилось. Правоохранительные органы и правозащитники выявили еще несколько фактов насилия, в том числе и в других детских домах Омской области.

Кроме того, о жестоком обращении с детьми рассказывали уже бывшие воспитанники. Речь шла уже не о конфликтах между подопечными, а о насилии со стороны педагогического персонала. В общей сложности проблемы обнаружили в четырех социальных учреждениях для детей-сирот, рассказали в информационном центре СУ СК РФ.

Сотрудники регионального СУ СК РФ расследуют на данный момент два уголовных дела и занимаются несколькими проверками. Исполняющий обязанности руководителя омского ведомства Сергей Марковиченко обязан доложить Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах проверок и расследования уголовных дел. Федеральный центр ведомства также изучит все предоставленные им данные.

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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Насилие над детьми#Насилие над несовершеннолетними#Насилие#Александр Бастрыкин#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Детдом
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