Доклад на стол. Бастрыкин взял на контроль дела о проблемах в омских детдомах

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин дал несколько поручений по поводу проверок в детских домах Омской области. Ранее в регионе активно обсуждали проблемы данных социальных учреждений. В частности, огласке была придана жестокая история Большеуковского детдома.
Воспитанницы сняли на видео «наказание» сверстнице, из-за чего, собственно, об этом инциденте удалось узнать. Однако одной историей это, как выяснилось позже, не закончилось. Правоохранительные органы и правозащитники выявили еще несколько фактов насилия, в том числе и в других детских домах Омской области.
Кроме того, о жестоком обращении с детьми рассказывали уже бывшие воспитанники. Речь шла уже не о конфликтах между подопечными, а о насилии со стороны педагогического персонала. В общей сложности проблемы обнаружили в четырех социальных учреждениях для детей-сирот, рассказали в информационном центре СУ СК РФ.
Сотрудники регионального СУ СК РФ расследуют на данный момент два уголовных дела и занимаются несколькими проверками. Исполняющий обязанности руководителя омского ведомства Сергей Марковиченко обязан доложить Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах проверок и расследования уголовных дел. Федеральный центр ведомства также изучит все предоставленные им данные.