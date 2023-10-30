О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Московский юрист Никита Сорокин, который привлек внимание к конфликтной ситуации в Большеуковском доме детства, планирует приехать в Омск, чтобы пообщаться с бывшими воспитанниками интернатов. Об этом правозащитник сообщил в своем телеграм-канале.
«Друзья, решил узнать, о чем молчат дети из Омской области. Дорогая не ближняя, но так как многие написали мне рассказы о том, что в отношении них совершались противоправные действия, то принял решение пообщаться с ними лично. С утра 1 ноября по 2 ноября включительно готов встретиться со всеми, кто готов будет рассказать о ситуации в интернатах Омской области», — написал правозащитник. Связаться с ним можно через телеграм и ВКонтакте.
Напомним, в Большеуковском доме детства 16-летняя староста группы избила другую воспитанницу интерната и заставила ее мыть унитаз голыми руками. Позже стало известно, что зачинщица конфликта угрожала и другим детям, для этого девушка даже приобрела пневматический пистолет.