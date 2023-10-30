О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах

Московский юрист Никита Сорокин, который привлек внимание к конфликтной ситуации в Большеуковском доме детства, планирует приехать в Омск, чтобы пообщаться с бывшими воспитанниками интернатов. Об этом правозащитник сообщил в своем телеграм-канале.