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О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах

30 октября 2023, 02:53
Фото: Midjourney
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Юрист из Москвы приедет в Омск после случая в Большеуковском доме детства

Юрист собирается встретится с бывшими воспитанниками детских домов, пострадавших от противоправных действий.

Московский юрист Никита Сорокин, который привлек внимание к конфликтной ситуации в Большеуковском доме детства, планирует приехать в Омск, чтобы пообщаться с бывшими воспитанниками интернатов. Об этом правозащитник сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, решил узнать, о чем молчат дети из Омской области. Дорогая не ближняя, но так как многие написали мне рассказы о том, что в отношении них совершались противоправные действия, то принял решение пообщаться с ними лично. С утра 1 ноября по 2 ноября включительно готов встретиться со всеми, кто готов будет рассказать о ситуации в интернатах Омской области», — написал правозащитник. Связаться с ним можно через телеграм и ВКонтакте.

Напомним, в Большеуковском доме детства 16-летняя староста группы избила другую воспитанницу интерната и заставила ее мыть унитаз голыми руками. Позже стало известно, что зачинщица конфликта угрожала и другим детям, для этого девушка даже приобрела пневматический пистолет.

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#Общество#Омск#Омская область#Дети#Детский дом#Несовершеннолетние дети#Интернат#Евгений Игишев#Школа-интернат#Юрист
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