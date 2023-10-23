«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Стало известно, что в Большеуковском доме детства воспитатели нападали на подопечных, применяя физическую силу. Бывший воспитанник рассказал, что руководители учреждения закрывали на это глаза. При этом конфликтов в детском коллективе, по его наблюдениям, тогда еще не было.
«Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в „психушку“ отправить за это. Тарелку с едой мне об голову разбивали, корзинку с хлебом об голову мне ломали», — рассказал он «Газете.Ru».
По словам мужчины, в учреждении основательно готовились к проверкам: стелили новое постельное белье, заставляли детей убираться, ставили в туалеты бумагу, которой никогда не было. Вместо железных кружек также на время предоставляли стеклянные. После этого работники детдома возвращали прежние условия.
Питание при этом также пытались поддерживать на должном уровне перед очередными проверками. Однако большую часть времени дети не доедали. Воспитанники наблюдали за тем, как в столовой повар и директор делили продукты между собой.
«Обделяли нас по полной», — отметил собеседник издания.
Не все воспитатели при этом применяли физическую силу. Кто-то относился к детям с добротой и угощал конфетами.
Напомним, что внимание властей и общественности привлек Большеуковский дом детства после конфликта двух воспитанниц. Одна из них избила сверстницу и заставила мыть туалеты голыми руками. Соответствующая видеозапись попала в соцсети. Следователи после этого возбудили уголовное дело.
На этом фоне власти региона запланировали массовые проверки в детских домах и интернатах, однако, как отмечает правозащитник Никита Смирнов, это больше похоже на формальность, чем на настоящие разбирательства.