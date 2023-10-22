Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Иллюстрация

Омская прокуратура отправилась с проверкой в детдом, где избили и унизили девочку

22 октября 2023, 04:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская прокуратура проверит детдом, где девочку заставили мыть руками унитазы

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К проверке Большеуковского дома детства, где были замечены факты дедовщины, подключилась прокуратура Омской области и региональный следком.

Вместе с полицейскими и сотрудниками омского минобра прокурор Большеуковского района совершил выезд в детдом в Больших Уках для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте.

В ведомстве обещают проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение безопасности пребывания воспитанников, условия их проживания и воспитания в интернате.

Помимо этого, прокуратура взяла на контроль доследственную проверку из-за нанесения 16-летней девушке телесных повреждений. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что внимание общественности к происходящему в Большеуковском доме детства привлек юрист Никита Сорокин. Из-за опоздания воспитанницы детдома заставили свою сверстницу мыть руками унитазы в мужской и женской секции. Все происходящее они снимали на телефон.

«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Избиение#Дети#Доследственная проверка#Детский дом#Новости#Проверка прокуратуры#Большеуковский район#Юлия Истомина
Подпишитесь
«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
Сегодня, 03:45
С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске
Вчера, 05:03
В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега
Сегодня, 08:22
Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»
Сегодня, 03:04
«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
Сегодня, 07:10
«Храбрые мужчины». Два жителя Омской области погибли в зоне СВО
Сегодня, 05:14