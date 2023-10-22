Омская прокуратура отправилась с проверкой в детдом, где избили и унизили девочку

Напомним, что внимание общественности к происходящему в Большеуковском доме детства привлек юрист Никита Сорокин. Из-за опоздания воспитанницы детдома заставили свою сверстницу мыть руками унитазы в мужской и женской секции. Все происходящее они снимали на телефон.