Омская прокуратура отправилась с проверкой в детдом, где избили и унизили девочку

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
К проверке Большеуковского дома детства, где были замечены факты дедовщины, подключилась прокуратура Омской области и региональный следком.
Вместе с полицейскими и сотрудниками омского минобра прокурор Большеуковского района совершил выезд в детдом в Больших Уках для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте.
В ведомстве обещают проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение безопасности пребывания воспитанников, условия их проживания и воспитания в интернате.
Помимо этого, прокуратура взяла на контроль доследственную проверку из-за нанесения 16-летней девушке телесных повреждений. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что внимание общественности к происходящему в Большеуковском доме детства привлек юрист Никита Сорокин. Из-за опоздания воспитанницы детдома заставили свою сверстницу мыть руками унитазы в мужской и женской секции. Все происходящее они снимали на телефон.