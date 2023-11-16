Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Омской области дознаватель ОМВД попал под суд за фальсификацию протоколов дела

Сотруднику ОМВД из Омской области дали срок за фальсификацию протоколов дела

16 ноября 2023, 09:55
Фото: 1MI

В Омской области дознаватель ОМВД попал под суд за фальсификацию протоколов дела

Окончательное решение по делу дознавателя из Тары принял Омский областной суд.

Ранее Тарский городской суд установил, что в марте 2020 года дознаватель ОМВД России по Тарскому району Янсон М.В. сфальсифицировал протоколы допроса свидетеля и проверки его показаний на месте происшествия по делу о незаконном обороте оружия. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

В суде мужчина не признал вину в преступлении и доказывал, что свидетель был допрошен по правилам и участвовал в следственном действии, хотя и был в медицинской маске. Однако несмотря на оправдания сотрудника, Тарский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год, условно, с испытательным сроком шесть месяцев, а также на один год лишил права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.

Сторона защиты с приговором не согласилась и решила обжаловать его в Омском областном суде. Судебная коллегия пересмотрела дело и не увидела оснований для отмены или смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.

Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Приговор#Новости#Судья#Приговор суда#Омский областной суд#Оглашение приговора#Судьи#Фальсификат#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53