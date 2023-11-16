Сотруднику ОМВД из Омской области дали срок за фальсификацию протоколов дела

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ранее Тарский городской суд установил, что в марте 2020 года дознаватель ОМВД России по Тарскому району Янсон М.В. сфальсифицировал протоколы допроса свидетеля и проверки его показаний на месте происшествия по делу о незаконном обороте оружия. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).
В суде мужчина не признал вину в преступлении и доказывал, что свидетель был допрошен по правилам и участвовал в следственном действии, хотя и был в медицинской маске. Однако несмотря на оправдания сотрудника, Тарский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год, условно, с испытательным сроком шесть месяцев, а также на один год лишил права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.
Сторона защиты с приговором не согласилась и решила обжаловать его в Омском областном суде. Судебная коллегия пересмотрела дело и не увидела оснований для отмены или смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.