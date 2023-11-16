Сотруднику ОМВД из Омской области дали срок за фальсификацию протоколов дела

В суде мужчина не признал вину в преступлении и доказывал, что свидетель был допрошен по правилам и участвовал в следственном действии, хотя и был в медицинской маске. Однако несмотря на оправдания сотрудника, Тарский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год, условно, с испытательным сроком шесть месяцев, а также на один год лишил права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.