Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру

У бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова конфисковали квартиру стоимостью 5,2 млн рублей. Имущество обращено в доход государства, сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры. В январе Быкова признали виновным в получении взяток, приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.