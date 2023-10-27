Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
У бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова конфисковали квартиру стоимостью 5,2 млн рублей. Имущество обращено в доход государства, сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры. В январе Быкова признали виновным в получении взяток, приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.
Конфискованная квартира была записана на дочь Евгения Быкова. Однако, в момент покупки недвижимости она была студенткой и не имела постоянного дохода.
«В связи с отсутствием доказательства законности происхождения доходов, за счет которых семьей, на тот момент федерального государственного служащего, осуществлено финансирование договора участия в долевом строительстве, прокурор Омской области обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущественного права требования по указанному договору», — сообщили в прокуратуре.
Решение о конфискации вынес Кировский районный суд.
Напомним, что по версии следствия, на протяжении нескольких лет экс-начальник полиции «крышевал» салон интимного массажа Orange и точки продажи контрабандных сигарет и алкоголя.
Ранее стало известно, что Евгений Быков ушел на СВО. Бывший полковник полиции воспользовался федеральным законом, одобренным Госдумой 21 июня 2023 года.