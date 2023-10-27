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Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру

27 октября 2023, 03:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

У бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова конфисковали квартиру

Квартира была записана на дочь Евгения Быкова. Однако, в момент покупки недвижимости она была студенткой и не имела постоянного дохода.

У бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова конфисковали квартиру стоимостью 5,2 млн рублей. Имущество обращено в доход государства, сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры. В январе Быкова признали виновным в получении взяток, приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.

Конфискованная квартира была записана на дочь Евгения Быкова. Однако, в момент покупки недвижимости она была студенткой и не имела постоянного дохода.

«В связи с отсутствием доказательства законности происхождения доходов, за счет которых семьей, на тот момент федерального государственного служащего, осуществлено финансирование договора участия в долевом строительстве, прокурор Омской области обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущественного права требования по указанному договору», — сообщили в прокуратуре.

Решение о конфискации вынес Кировский районный суд.

Напомним, что по версии следствия, на протяжении нескольких лет экс-начальник полиции «крышевал» салон интимного массажа Orange и точки продажи контрабандных сигарет и алкоголя.

Ранее стало известно, что Евгений Быков ушел на СВО. Бывший полковник полиции воспользовался федеральным законом, одобренным Госдумой 21 июня 2023 года.

Экс-начальник омской полиции Быков, осужденный за взятку на 10 лет, ушел на СВО
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#Происшествия#Преступление#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Коррупция#Доход#Квартира#Конфискация#Евгений Быков#Евгений Игишев#Исковое заявление
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