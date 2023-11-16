Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица

Медведица раскопала свою берлогу и начала удивленно смотреть по сторонам, ведь зима еще даже не вступила в свои права. Как уточнили сотрудники учреждения, Маша не является «медведем-шатуном». Животное ведет себя не агрессивно, выглядит сонным. Ей собираются составить отдельный рацион, который отличается от будничного меню.