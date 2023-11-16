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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В омском Большереченском зоопарке неожиданно вышла из спячки бурая медведица

Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица

16 ноября 2023, 11:49
Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

В омском Большереченском зоопарке неожиданно вышла из спячки бурая медведица

Дикое животное не выглядит агрессивным, а, скорее, просто недоспавшим.

В Большереченском зоопарке сообщили о пробуждении одного из бурых медведей. Маша уже впала в спячку, но неожиданно проснулась. Причиной стало повышение температуры воздуха.

«Из-за нестабильной погоды некоторые деревья начали покрываться почками.
Вот и наш бурый „подснежник“ проснулся в недоумении», — отметили в сообществе зоопарка.

Медведица раскопала свою берлогу и начала удивленно смотреть по сторонам, ведь зима еще даже не вступила в свои права. Как уточнили сотрудники учреждения, Маша не является «медведем-шатуном». Животное ведет себя не агрессивно, выглядит сонным. Ей собираются составить отдельный рацион, который отличается от будничного меню.

Видео: пресс-служба Большереченского зоопарка

К слову, в Большереченском зоопарке не спят еще два медведя: бурый и гималайский.

Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку
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#Общество#Видео#Омск#Омская область#Бурый медведь#Новости#Большереченский зоопарк#Медведь#Спячка#Алина Ясинская
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