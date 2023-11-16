Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Большереченском зоопарке сообщили о пробуждении одного из бурых медведей. Маша уже впала в спячку, но неожиданно проснулась. Причиной стало повышение температуры воздуха.
«Из-за нестабильной погоды некоторые деревья начали покрываться почками.
Вот и наш бурый „подснежник“ проснулся в недоумении», — отметили в сообществе зоопарка.
Медведица раскопала свою берлогу и начала удивленно смотреть по сторонам, ведь зима еще даже не вступила в свои права. Как уточнили сотрудники учреждения, Маша не является «медведем-шатуном». Животное ведет себя не агрессивно, выглядит сонным. Ей собираются составить отдельный рацион, который отличается от будничного меню.
К слову, в Большереченском зоопарке не спят еще два медведя: бурый и гималайский.