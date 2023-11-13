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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Два медведя омского Большереченского зоопарка до сих пор не впали в спячку

Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку

13 ноября 2023, 11:03
Фото: Большереченский зоопарк

Два медведя омского Большереченского зоопарка до сих пор не впали в спячку

Сон животных постепенно к зиме становится крепче, но они все же пока просыпаются.

В Большереченском зоопарке рассказали, что один из бурых медведей до сих пор не уснул. Неравнодушные гости обеспокоились состоянием животного. Как оказалось, не впал в спячку также и гималайский медведь.

«Макар взволнован, но чувствует себя хорошо. Выходить стал реже, на днях не могли его разбудить. Сон становится все крепче», — рассказали работники зоопарка.
Фото: Большереченский зоопарк

Посетителей предупреждают, что в скором времени все медведи заснут, ведь зимний сезон не за горами. В зоопарке говорят, что бурый медведь Макар обладает хорошей памятью, так что может узнать спустя долгое время понравившегося ему гостя.

Напомним, что медведи в Большереченском зоопарке проснулись в этом году в начале апреля. Последней оказалась заядлая засоня — гималайская медведица Кроха. В омском зоопарке же активно наблюдают за семейством черных лебедей. Птенцы постепенно крепнут, но все равно забираются по привычке на спину матери. Отец же настроен агрессивно, защищая малышей от любопытных глаз.

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#Общество#Омск#Омская область#Медведи#Новости#Большереченский зоопарк#Спячка#Алина Ясинская
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