Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Большереченском зоопарке рассказали, что один из бурых медведей до сих пор не уснул. Неравнодушные гости обеспокоились состоянием животного. Как оказалось, не впал в спячку также и гималайский медведь.
«Макар взволнован, но чувствует себя хорошо. Выходить стал реже, на днях не могли его разбудить. Сон становится все крепче», — рассказали работники зоопарка.
Посетителей предупреждают, что в скором времени все медведи заснут, ведь зимний сезон не за горами. В зоопарке говорят, что бурый медведь Макар обладает хорошей памятью, так что может узнать спустя долгое время понравившегося ему гостя.
Напомним, что медведи в Большереченском зоопарке проснулись в этом году в начале апреля. Последней оказалась заядлая засоня — гималайская медведица Кроха. В омском зоопарке же активно наблюдают за семейством черных лебедей. Птенцы постепенно крепнут, но все равно забираются по привычке на спину матери. Отец же настроен агрессивно, защищая малышей от любопытных глаз.