Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку

Напомним, что медведи в Большереченском зоопарке проснулись в этом году в начале апреля. Последней оказалась заядлая засоня — гималайская медведица Кроха. В омском зоопарке же активно наблюдают за семейством черных лебедей. Птенцы постепенно крепнут, но все равно забираются по привычке на спину матери. Отец же настроен агрессивно, защищая малышей от любопытных глаз.