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иллюстрация

Все изменится. В Омске займутся разработкой новой схемы размещения электросамокатов

14 ноября 2023, 08:00
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске займутся разработкой новой схемы размещения электросамокатов

На зимний период электросамокаты убирают с улиц, но весной они вновь будут доступны к использованию.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, что будет разработана новая схема размещения электросамокатов. За зиму все устройства пройдут техническое обслуживание, а весной вновь появятся на улицах города.

По словам градоначальника, специалисты департамента городской экономической политики займутся созданием новой схемы размещения электросамокатов. «С учетом пожеланий всех заинтересованных сторон», — уточнил у себя в телеграм-канале Шелест.

Собственно, за два теплых сезона электросамокаты стали новым видом городского транспорта. Пока в городе представлена только одна кикшеринговая компания — Whoosh. В 2023 году количество электросамокатов увеличилось с 1050 до 1600 штук. А парковки для них принесли в два раз больше дохода, чем в прошлом году. Выручка по итогам сезона в 2023 году составила больше 600 тыс рублей.

«Отрадно, что растет не только количество электросамокатов, но и культура эксплуатации: число жалоб от омичей снизилось, а 99% поездок кикшеринговой компании прошло без происшествий и ДТП», — написал также мэр.

К слову, прокат электросамокатов в Омске начался не сразу. Городская администрация и ООО «Вуш» пришли к договору о сотрудничестве спустя время. До этого была конфликтная ситуация из-за того, что компания не согласовала свои действия по прокату на территории областного центра.

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#Общество#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Электросамокат#Прокат#Алина Ясинская#Электросамокаты#Кикшеринг
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