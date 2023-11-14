Все изменится. В Омске займутся разработкой новой схемы размещения электросамокатов

Собственно, за два теплых сезона электросамокаты стали новым видом городского транспорта. Пока в городе представлена только одна кикшеринговая компания — Whoosh. В 2023 году количество электросамокатов увеличилось с 1050 до 1600 штук. А парковки для них принесли в два раз больше дохода, чем в прошлом году. Выручка по итогам сезона в 2023 году составила больше 600 тыс рублей.