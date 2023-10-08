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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

иллюстрация

Большинство омичей поддержали идею штрафовать пьяных водителей электросамокатов

8 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Против штрафа выступил каждый девятый респондент.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как они относятся к наказанию за нарушение правил при езде на электросамокатах и велосипедах.

Парламентарии пытаются повысить культуры езды на мобильном транспорте. Так, Совет Федерации разработал законопроект о штрафе за пользование средствами индивидуальной мобильности в пьяном виде. Предлагается наказывать нарушителей рублем — от 20 до 30 тысяч рублей.

Инициативу поддержали 74% омичей. Высказался против каждый девятый житель региона, то есть 11%. Большинство голосующих «за» — это женщины.

Мы регулярно рассказываем о происшествиях, связанных с электросамокатами. Омичи получают серьезные травмы.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Новости#Электросамокат
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