Большинство омичей поддержали идею штрафовать пьяных водителей электросамокатов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как они относятся к наказанию за нарушение правил при езде на электросамокатах и велосипедах.
Парламентарии пытаются повысить культуры езды на мобильном транспорте. Так, Совет Федерации разработал законопроект о штрафе за пользование средствами индивидуальной мобильности в пьяном виде. Предлагается наказывать нарушителей рублем — от 20 до 30 тысяч рублей.
Инициативу поддержали 74% омичей. Высказался против каждый девятый житель региона, то есть 11%. Большинство голосующих «за» — это женщины.
Мы регулярно рассказываем о происшествиях, связанных с электросамокатами. Омичи получают серьезные травмы.