Хотели развлечься. Омский следственный комитет наказал подростков, угонявших машины

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Установлено, что с 14 по 17 июля 2023 года подростки угнали 4 автомобиля в рабочем поселке Москаленки и городе Исилькуль ради развлечения. Также в одной из машин они нашли банковскую карту, с которой похитили 5 700 рублей.
Нарушителей задержали следователи СК и сотрудники полиции. В ходе следствия они признали вину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Сейчас расследование завершено, материалы следствия готовятся к передаче в суд для рассмотрения. Подросткам грозит уголовное наказание по п., а ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) с лишением свободы до 6 лет.