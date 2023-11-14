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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:32

В Омской области подростки угоняли машины ради развлечения и попались полиции

Хотели развлечься. Омский следственный комитет наказал подростков, угонявших машины

14 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI

В Омской области подростки угоняли машины ради развлечения и попались полиции

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних нарушителей.

Установлено, что с 14 по 17 июля 2023 года подростки угнали 4 автомобиля в рабочем поселке Москаленки и городе Исилькуль ради развлечения. Также в одной из машин они нашли банковскую карту, с которой похитили 5 700 рублей.

Нарушителей задержали следователи СК и сотрудники полиции. В ходе следствия они признали вину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Сейчас расследование завершено, материалы следствия готовятся к передаче в суд для рассмотрения. Подросткам грозит уголовное наказание по п., а ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) с лишением свободы до 6 лет.

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