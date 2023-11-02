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В Омской области мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП, машина сгорела

Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена

2 ноября 2023, 06:07
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП, машина сгорела

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что хотел покататься, но попал в аварию, а после заблудился в лесу.

В Исилькуле в полицию обратился 50-летний местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Mercedes-Benz E280, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина рассказал, что накануне выпивал со своим 24-летним знакомым. После застолья потерпевший уснул, а когда проснулся, то не обнаружил ни приятеля, ни машины, стоявшей во дворе.

Полицейские нашли Mercedes на проселочной дороге между деревнями Евсюки и Медвежье. От автомобиля осталось только металлическое основание, машина сгорела. На следующий день сотрудники полиции заметили бредущего по дороге молодого человека. Он сильно замерз и не знал куда идти.

В машине мужчина рассказал, что это он угнал автомобиль, так как решил покататься. На проселочной дороге водитель улетел в кювет, после чего машина загорелась. Сельчанин попробовал потушить Mercedes, но пламя перекинулось на бензобак и произошел взрыв. Угонщик не пострадал, успел вовремя отпрыгнуть. Мужчина отправился домой, но в темноте заблудился. Он наткнулся в поле на стог сена, в котором и решил заночевать. Утром, поблуждав немного, молодой человек все-таки нашел дорогу и пошел по ней в поисках людей и жилья.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Сумма заявленного ущерба составила 350 тысяч рублей.

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