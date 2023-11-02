Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена

В машине мужчина рассказал, что это он угнал автомобиль, так как решил покататься. На проселочной дороге водитель улетел в кювет, после чего машина загорелась. Сельчанин попробовал потушить Mercedes, но пламя перекинулось на бензобак и произошел взрыв. Угонщик не пострадал, успел вовремя отпрыгнуть. Мужчина отправился домой, но в темноте заблудился. Он наткнулся в поле на стог сена, в котором и решил заночевать. Утром, поблуждав немного, молодой человек все-таки нашел дорогу и пошел по ней в поисках людей и жилья.