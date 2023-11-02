Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Исилькуле в полицию обратился 50-летний местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Mercedes-Benz E280, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина рассказал, что накануне выпивал со своим 24-летним знакомым. После застолья потерпевший уснул, а когда проснулся, то не обнаружил ни приятеля, ни машины, стоявшей во дворе.
Полицейские нашли Mercedes на проселочной дороге между деревнями Евсюки и Медвежье. От автомобиля осталось только металлическое основание, машина сгорела. На следующий день сотрудники полиции заметили бредущего по дороге молодого человека. Он сильно замерз и не знал куда идти.
В машине мужчина рассказал, что это он угнал автомобиль, так как решил покататься. На проселочной дороге водитель улетел в кювет, после чего машина загорелась. Сельчанин попробовал потушить Mercedes, но пламя перекинулось на бензобак и произошел взрыв. Угонщик не пострадал, успел вовремя отпрыгнуть. Мужчина отправился домой, но в темноте заблудился. Он наткнулся в поле на стог сена, в котором и решил заночевать. Утром, поблуждав немного, молодой человек все-таки нашел дорогу и пошел по ней в поисках людей и жилья.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Сумма заявленного ущерба составила 350 тысяч рублей.