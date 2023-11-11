Хоценко поручил разработать единый стиль благоустройства Левобережья Омска

Единый стандарт рассчитывают применять и к новым, и к уже реализуемым проектам. Так, параллельно с реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье строят дорогу на Дергачева от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской. По условиям госконтракта, здесь появится троллейбусная сеть и разворотная площадка.