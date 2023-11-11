Хоценко поручил разработать единый стиль благоустройства Левобережья Омска

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В субботу, 11 ноября, члены штаба по координации строительства, реконструкции и капремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм, обсудили ход реконструкции дороги по бульвару Архитекторов. Сейчас здесь идут подготовительные работы, подрядчик начал снимать старый слой асфальта. В последствии на объекте увеличат число полос движения и выполнят устройство наружного освещения, контактной троллейбусной сети, тротуаров.
По поручению губернатора Виталия Хоценко при благоустройстве дорог планируют придерживаться единого стиля в оформлении и сочетании всех компонентов. Определенный стандарт будет во всех элементах — ширине бордюров, покрытии велодорожек, тротуарной плитке, опорах освещения.
«Это серьезный инфраструктурный проект, и он должен быть выполнен в едином стиле, цветовой гамме, единообразии материалов», — отметил глава региона.
Единый стандарт рассчитывают применять и к новым, и к уже реализуемым проектам. Так, параллельно с реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье строят дорогу на Дергачева от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской. По условиям госконтракта, здесь появится троллейбусная сеть и разворотная площадка.