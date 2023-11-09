С чистого листа. В Омске разберут до основания дорогу на бульваре Архитекторов

Дорогу при этом всю сразу не перекрывают, работы проводятся поэтапно. До конца 2023 года «СтройТраст» намерен заняться еще двумя участками. Речь идет про территорию от проспекта Комарова до улицы Ватутина и от Ватутина до улицы Волгоградской. Перекрестки при этом пока строители трогать не будут, их благоустроят в последнюю очередь, ориентировочно следующим летом.