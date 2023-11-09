С чистого листа. В Омске разберут до основания дорогу на бульваре Архитекторов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Омске продолжается реконструкция дороги на бульваре Архитекторов. На объекте работает ООО «СтройТраст». Рабочие приступили к демонтажу старого покрытия на одном из участков. Слой асфальтобетона снимают от проспекте Комарова до улицы Степанца.
«Эту дорогу пересекает более 150 инженерных сетей: газ, водопровод, сети связи и тепла, освещения. Некоторые из них придется переустраивать, работать будем поэтапно. Пока займемся прокладкой ливневой канализации, защитой газопровода — это можно делать и зимой», — рассказал начальник производственно-технического отдела ООО «СтройТраст» Александр Ильичев.
Реконструкцию проведут на всей улицы, начиная от ТЦ «Мега» и заканчивая Крупской. Проезжую часть собираются расширить до четырех полос, где-то будет и шесть. Помимо ремонта и расширения дорожного полотна подрядчик обустроит ливневки, освещение, тротуары, велодорожки и автостоянки.
«Также подрядчик благоустроит прилегающую к дороге территорию и установит малые архитектурные формы. Ранее на данном участке — от Комарова до Степанца — ресурсоснабжающая компания „ОмскРТС“ выполнила переустройство тепловых сетей, попадающих в зону реконструкции», — рассказал замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
Дорогу при этом всю сразу не перекрывают, работы проводятся поэтапно. До конца 2023 года «СтройТраст» намерен заняться еще двумя участками. Речь идет про территорию от проспекта Комарова до улицы Ватутина и от Ватутина до улицы Волгоградской. Перекрестки при этом пока строители трогать не будут, их благоустроят в последнюю очередь, ориентировочно следующим летом.
В 2024 году будут закрыты участки от улицы 70 лет Октября до Крупской, от улицы Волгоградской до конца Архитекторов.
С обновленным бульваром проживающим на Левобережье будет удобнее передвигаться по городу, в том числе тем, кто заселится в новые микрорайоны «Кварталы Драверта» и «Зеленая река». Стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет 1,5 млрд рублей. Все работы «СтройТраст» обязан выполнить до декабря 2024 года.