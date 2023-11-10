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Участок отдают под добычу на 20 лет

Задаток в 105 млн. Участок на севере Омской области на 20 лет отдают под добычу песка

10 ноября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Участок отдают под добычу на 20 лет

Участок с песком на севере Омской области выставили на торги за 105 млн рублей

Дополнительно придется оплатить сбор за участие и госпошлину за выдачу лицензии.

В Омской области через электронный аукцион продают право пользования участком недр для разведки и добычи песка в Тарском районе. Речь идет о Самсоновском месторождении, арендатора для земельного участка ищет департамент по недропользованию по СФО (Сибнедра).

Разовый платеж за пользование недрами — более 105 млн рублей, эту сумму как раз нужно внести в качестве задатка. Участок площадью 9,89 кв. м отдают под добычу на 20 лет. Сообщается, что балансовые запасы стекольного песка составляют 11360 тысяч тонн, строительного песка — 372 тысяч кв. м, диоксида титана — 256,6 тысяч тонн, диоксида циркония — 1674 тысяч тонн.

Помимо задатка есть еще несколько платежей: 138 564 рубля необходимо внести в качестве сбора за участие. Вернуть его заявитель сможет только, если отзовет заявку, ему откажут в приеме заявки, либо если аукцион отменят и признают недействительным. Также требуется оплатить госпошлину в 7500 рублей за выдачу лицензии.

Отметим, что Самсоновское месторождение выявили во время поисковых и оценочных работ в 2003–2007 годах. Как сообщили Сибнедра в аукционной документации, часть участка попадает в водоохранную зону и зону затопления реки Иртыш.

Выбрать победителя аукциона планируют 26 декабря.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Торги#Новости#Полезные ископаемые#Тарский район#Юлия Истомина#Добыча полезных ископаемых#Добыча#Сибнедра
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