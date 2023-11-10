Задаток в 105 млн. Участок на севере Омской области на 20 лет отдают под добычу песка

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Омской области через электронный аукцион продают право пользования участком недр для разведки и добычи песка в Тарском районе. Речь идет о Самсоновском месторождении, арендатора для земельного участка ищет департамент по недропользованию по СФО (Сибнедра).
Разовый платеж за пользование недрами — более 105 млн рублей, эту сумму как раз нужно внести в качестве задатка. Участок площадью 9,89 кв. м отдают под добычу на 20 лет. Сообщается, что балансовые запасы стекольного песка составляют 11360 тысяч тонн, строительного песка — 372 тысяч кв. м, диоксида титана — 256,6 тысяч тонн, диоксида циркония — 1674 тысяч тонн.
Помимо задатка есть еще несколько платежей: 138 564 рубля необходимо внести в качестве сбора за участие. Вернуть его заявитель сможет только, если отзовет заявку, ему откажут в приеме заявки, либо если аукцион отменят и признают недействительным. Также требуется оплатить госпошлину в 7500 рублей за выдачу лицензии.
Отметим, что Самсоновское месторождение выявили во время поисковых и оценочных работ в 2003–2007 годах. Как сообщили Сибнедра в аукционной документации, часть участка попадает в водоохранную зону и зону затопления реки Иртыш.
Выбрать победителя аукциона планируют 26 декабря.