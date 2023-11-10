Задаток в 105 млн. Участок на севере Омской области на 20 лет отдают под добычу песка

Разовый платеж за пользование недрами — более 105 млн рублей, эту сумму как раз нужно внести в качестве задатка. Участок площадью 9,89 кв. м отдают под добычу на 20 лет. Сообщается, что балансовые запасы стекольного песка составляют 11360 тысяч тонн, строительного песка — 372 тысяч кв. м, диоксида титана — 256,6 тысяч тонн, диоксида циркония — 1674 тысяч тонн.