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Добыча

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Август
Грозит срок. В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших краснокнижную рыбу
9 августа, 11:46
Июль
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
8 июля, 03:01
Апрель
Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел
27 апреля, 12:36
Ноябрь 2023
Задаток в 105 млн. Участок на севере Омской области на 20 лет отдают под добычу песка
10 ноября 2023, 07:10
Октябрь 2023
«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон
В полицию об обнаружении места разделки лося сообщил инспектор по охране животного мира.
9 октября 2023, 13:14

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