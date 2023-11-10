«Бумажный» бизнес. Главу омской фирмы обвинили в неуплате налогов на 31 миллион

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ПКФ „Атлант-Гофра“». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Согласно открытым данным, компанией руководит Вячеслав Стахурский.
По информации следствия, в течение трех лет бизнесмен включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащего уплате. Делал он это в период с 2019 по 2021 годы. За это время он утаил больше 31 млн рублей.
Основным видом деятельности организации является неспециализированная оптовая торговля. В качестве дополнительных указаны производство бумаги, картона и изделий из них. Компания создана в 2017 году.
Следователи проводят обыски в офисе компании и по месту жительства предпринимателя. Также проверяются и другие лица. Были изъяты все документы, техника с возможными данными о преступлении, назначена судебная экспертиза. Главе «ПКФ „Атлант-Гофра“» грозит до двух лет заключения.