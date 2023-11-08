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Published Сегодня, 07:28

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Также фигуранту придется ответить и за неуплату налогов

Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов

8 ноября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Также фигуранту придется ответить и за неуплату налогов

Директор омского «ТрансИнвестСтроя» попал под уголовное дело за отмывание денег

По версии силовиков, подозреваемый отмыл более 28 млн рублей.

В омском СК возбудили уголовное дело на генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой» Юрия Мурзина. Бизнесмена винят в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

«Как считает следствие, за 2017–2019 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму в 46.5 миллионов рублей, после чего, чтобы придать законность распоряжения деньгами, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», — пояснили в СКР по Омской области.

Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с ним лиц и фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а также продолжают собирать доказательства по уголовному делу из-за неуплаты налогов.

В счет возмещения ущерба по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество как самого Мурзина, так и «ТрансИнвестСтроя», — объекты недвижимости, транспорт и денежные средства, в общей сумме более 45 млн рублей.

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