Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В омском СК возбудили уголовное дело на генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой» Юрия Мурзина. Бизнесмена винят в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.
«Как считает следствие, за 2017–2019 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму в 46.5 миллионов рублей, после чего, чтобы придать законность распоряжения деньгами, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», — пояснили в СКР по Омской области.
Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с ним лиц и фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а также продолжают собирать доказательства по уголовному делу из-за неуплаты налогов.
В счет возмещения ущерба по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество как самого Мурзина, так и «ТрансИнвестСтроя», — объекты недвижимости, транспорт и денежные средства, в общей сумме более 45 млн рублей.