Директора омского «ТрансИнвестСтроя» винят в легализации преступных доходов

Как удалось выяснить Городу55, Мурзин прогнал эти деньги через счета аффилированных с ним лиц и фирм. Сейчас следователи изучают все нюансы этой схемы, а также продолжают собирать доказательства по уголовному делу из-за неуплаты налогов.