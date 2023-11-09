Намеренно нарушал. В Омске завершилось расследование дело директора ООО «Аврора-Омск»

Напомним, что под суд пойдет директор еще одной омской компании. ООО СТК «Стройинвест» имело налоговую задолженность более 2,25 млн рублей. Позже оказалось, что директор организации скрыл средства фирмы на общую сумму 4,6 млн рублей, с которых и предполагалось взыскать недоимки.