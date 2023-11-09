Намеренно нарушал. В Омске завершилось расследование дело директора ООО «Аврора-Омск»

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:03
Так, по информации следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 24 миллиона 343 тысячи рублей в 2017–2020 годах. Кроме того, в налоговые декларации ООО «Аврора-Омск» он включал заведомо ложные сведения.
Во время предварительного следствия на имущество директора организации был наложен арест на общую сумму более 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Сейчас расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией) завершено, оно готовится к передаче в суд.
Напомним, что под суд пойдет директор еще одной омской компании. ООО СТК «Стройинвест» имело налоговую задолженность более 2,25 млн рублей. Позже оказалось, что директор организации скрыл средства фирмы на общую сумму 4,6 млн рублей, с которых и предполагалось взыскать недоимки.