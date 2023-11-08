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Не доплатил в казну. Директор омской строительной фирмы скрыл от налоговой 4,6 млн

8 ноября 2023, 05:49
Фото: 1MI
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Директора омской фирмы «Стройинвест» будут судить за неуплату налогов

Глава компании в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Имущество предприятия арестовано.

В Омске под суд пойдет директор ООО СТК «Стройинвест» Хачик Гукасян за уклонение от уплаты налогов, сообщили сегодня, 8 ноября, в региональном следкоме.

Как рассказали следователи, в 2022 году у компании имелась налоговая задолженность более 2,25 млн рублей. В связи с этим были выставлены инкассовые поручения. Директор организации скрыл средства фирмы на общую сумму 4,6 млн рублей, с которых и предполагалось взыскать недоимки.

В настоящее время предприниматель находится под подпиской о невыезде. На спецтехнику, принадлежащую «Стройинвесту», наложен арест.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске будут судить директора «Электросетьстроя» за неуплату налогов.

Директора омской фирмы «Электросетьстрой» обвиняют в неуплате налогов на 74 млн
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#Происшествия#Омск#Суд#Уголовное дело#Уклонение от налогов#Налоги#СК России#Спецтехника#Евгений Игишев
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