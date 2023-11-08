Не доплатил в казну. Директор омской строительной фирмы скрыл от налоговой 4,6 млн

Как рассказали следователи, в 2022 году у компании имелась налоговая задолженность более 2,25 млн рублей. В связи с этим были выставлены инкассовые поручения. Директор организации скрыл средства фирмы на общую сумму 4,6 млн рублей, с которых и предполагалось взыскать недоимки.