Омская транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки авиарейсов

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Сообщается, что причина массовой задержки рейсов, произошедшей сегодня утром, в неблагоприятных погодных условиях. Из-за этого самолеты компаний «Нордстар», «Ред вингс», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» были отправлены позже назначенного времени.
По этому факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет установлено, нарушались ли права пассажиров во время задержания авиарейсов.
«В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00», — добавили в прокуратуре.