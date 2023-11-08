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Омская транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки авиарейсов

8 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

После задержки авиарейсов из Омска транспортная прокуратура начала проверку

Информация о проведении надзорных мероприятий появилась на сайте Западно-Сибирской прокуратуры.

Сообщается, что причина массовой задержки рейсов, произошедшей сегодня утром, в неблагоприятных погодных условиях. Из-за этого самолеты компаний «Нордстар», «Ред вингс», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» были отправлены позже назначенного времени.

По этому факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. В ходе нее будет установлено, нарушались ли права пассажиров во время задержания авиарейсов.

«В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00», — добавили в прокуратуре.
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Задержка рейса#Новости#Рейсы#Отмена рейса#Прокурорская проверка#Рейс#Анастасия Баянова
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