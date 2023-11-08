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Авиакомпания « S7 Airlines» запустит рейсы из Омска в Иркутск

Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска и Иркутск

8 ноября 2023, 10:09
Фото: 1MI

Авиакомпания « S7 Airlines» запустит рейсы из Омска в Иркутск

Первый полет по новому направлению состоится 21 ноября.

Всего авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю по этому маршруту. Так, 21 ноября самолет вылетит из Иркутска в 21:40 по местному времени, а в 23:10 уже приземлится в омском аэропорту. Время в пути составит около 3,5 часов, а цена билета — 10 850 рублей.

Обратный вылет из омского аэропорта состоится в 23:50 по местному времени, в Иркутске самолет окажется в 04:50 утра.

Следующий рейс назначен на 23 ноября. В 15:15 по иркутскому времени самолет вылетит из местного аэропорта и направится в Омск, куда прибудет в 16:45. Цена за билет останется прежней, сообщили в авиакомпании. В обратном направлении самолет вылетит в 17:25 и приземляется в Иркутске в 22:25 с учетом разницы во времени.

В пресс-службе «S7 Airlines» также отметили, что полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров.

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