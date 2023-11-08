Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска и Иркутск

Всего авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю по этому маршруту. Так, 21 ноября самолет вылетит из Иркутска в 21:40 по местному времени, а в 23:10 уже приземлится в омском аэропорту. Время в пути составит около 3,5 часов, а цена билета — 10 850 рублей.