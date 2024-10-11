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Отмена рейса

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2024
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
2023
Омская транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки авиарейсов
Информация о проведении надзорных мероприятий появилась на сайте Западно-Сибирской прокуратуры.
8 ноября 2023, 10:31
Зарубежный рейс из Омска сначала задержали на пять часов, а потом отменили
29 октября с задержкой вылетели два утренних рейса в столицу.
29 октября 2023, 08:01
Три отмены и четыре задержки. Как изменилось расписание Омского аэропорта
Возможная причина задержки одного из рейсов — попытка атаки беспилотника на Москву.
20 августа 2023, 06:24
В Омском аэропорту произошла задержка сразу семи рейсов
Один рейс и вовсе отменен.
13 августа 2023, 06:24
Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
За сутки задержано три рейса, отменено пять.
23 июля 2023, 05:19
Продержался 4 месяца. Перевозчик отменил субсидированный авиарейс Омск — Тобольск
Полеты отменили вчера, 26 мая.
27 мая 2023, 03:57
Туда-обратно. Какие рейсы отменил омский аэропорт
Борт в Анталью вылетел позже положенного.
7 мая 2023, 13:29
Совпадение? В омском аэропорту вторую неделю подряд отменяют одни и те же рейсы
Рейсы выполняют одни и те же авиаперевозчики.
16 апреля 2023, 05:15
У нас отмена! В Омск не прилетел самолет из Новосибирска
Согласно расписанию, борт ждали в обеденное время.
12 марта 2023, 05:06
2022
Две популярные авиакомпании отменили вечерние рейсы из Омска в Москву
Теперь улететь в столицу можно будет утренними и дневными рейсами.
14 сентября 2022, 13:31
Рейсы омских теплоходов отменили до следующей весны
Информация об этом появилась в телеграм-канале «Омский теплоход».
12 сентября 2022, 13:19

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