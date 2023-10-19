Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года

Морковь выросла в цене почти в полтора раза (на 9,75 рублей), курица (кроме куриных окорочков) на 23,9% (на 41,96 рублей), яблоки на 23,3% (на 22,37 рублей), сахар на 20,0% (на 12,44 рублей), яйца на 11,8% (на 8,64 рублей), хлеб на 10,9% (на 6,78 рублей). Также подорожали отечественные автомобили — на 14,4% (на 126 тысяч рублей).