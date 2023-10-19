Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Стало известно, какие продовольственные и непродовольственные товары в Омской области подорожали больше всего с начала года. Аналитику цен с января по октябрь 2023 года представил сервис iMonitoring.
Морковь выросла в цене почти в полтора раза (на 9,75 рублей), курица (кроме куриных окорочков) на 23,9% (на 41,96 рублей), яблоки на 23,3% (на 22,37 рублей), сахар на 20,0% (на 12,44 рублей), яйца на 11,8% (на 8,64 рублей), хлеб на 10,9% (на 6,78 рублей). Также подорожали отечественные автомобили — на 14,4% (на 126 тысяч рублей).
За 9 месяцев цены снизились на репчатый лук 29,1% (на 10,79 рублей). Гречка стала дешевле на 17,5% (на 13,72 рублей), макароны на 6,3% (на 5,82 рублей), мука на 4,0% (на 1,88 рублей). Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры на 7,3% (на 2 888,65 рублей) и стиральный порошок на 8,3% (на 14,61 рублей).
Ранее в Омскстате проанализировали динамику цен за сентябрь и август. Статистики пришли к выводу, что товары практически всех категорий стали дороже на 0,6%.