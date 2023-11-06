Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Иллюстрация

В Омской области на борьбу с сахарным диабетом выделили 80 млн рублей

6 ноября 2023, 09:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Для районных больниц планируют закупить 10 анализаторов гликированного гемоглобина, что сделает диагностику более точной.

В Омской области для борьбы с сахарным диабетом выделили 80 млн рублей. Подробности сегодня, 6 ноября, рассказала глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Выделили из областного бюджета 80 млн рублей на приобретение оборудования для региональных эндокринологических центров и школ для детей с диабетом. В районные больницы планируем закупить анализаторы, которые показывают уровень глюкозы в крови. Эти меры помогут сделать диагностику более точной», — сообщил губернатор.

Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. Ранняя диагностика позволяет выявлять диабет второго типа до появления осложнений — ухудшения зрения и трофических язв.

Читайте также:
«Баклажан» вместо члена. Омич сломал половой орган во время секс-экспериментовЗаболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом
#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Правительство#Болезнь#Медики#Сахарный диабет#Евгений Игишев
Подпишитесь
Накручивают ценники. В Омске квадратный метр «вторички» вырос до 96 тысяч
Сегодня, 08:53
Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»
Сегодня, 04:26
Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска
Сегодня, 08:31
Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря
Сегодня, 03:32
В Омске планируют закупить уличные тренажеры. Рассказываем, где они появятся
Сегодня, 06:36
Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
Сегодня, 03:05