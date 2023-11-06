В Омской области на борьбу с сахарным диабетом выделили 80 млн рублей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Омской области для борьбы с сахарным диабетом выделили 80 млн рублей. Подробности сегодня, 6 ноября, рассказала глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Выделили из областного бюджета 80 млн рублей на приобретение оборудования для региональных эндокринологических центров и школ для детей с диабетом. В районные больницы планируем закупить анализаторы, которые показывают уровень глюкозы в крови. Эти меры помогут сделать диагностику более точной», — сообщил губернатор.
Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. Ранняя диагностика позволяет выявлять диабет второго типа до появления осложнений — ухудшения зрения и трофических язв.