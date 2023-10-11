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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:10

Врачи спасли омича, который сломал член во время секс-экспериментов

«Баклажан» вместо члена. Омич сломал половой орган во время секс-экспериментов

11 октября 2023, 04:05
Фото: Олег Меликов

Врачи спасли омича, который сломал член во время секс-экспериментов

Во время любовных утех мужчина услышал хруст и почувствовал резкую боль. Орган моментально опух и посинел.

Омские врачи спасли мужчину который сломал член во время секса. Пациент повредил половой орган, когда экспериментировал с позами со своей возлюбленной, сообщили в региональном минздраве.

«Удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи», — рассказал уролог ОКБ Олег Меликов.

Медики выяснили, что произошел разрыв белочной оболочки. Пациенту сделали УЗИ и уретрографию, а после поместили на операционный стол. Уретра оказалась не повреждена. Мужчине убрали кровь из гематомы и ушили дефект оболочки.

Врачи пояснили, что без оперативного вмешательства у пациента мог начаться фиброз кавернозных тел, что привело бы к эректильной дисфункции.

Через неделю мужчину выписали из больницы, в течение месяца ему рекомендован половой покой.

«Дорогие друзья, будьте аккуратны и не теряйте бдительность во время полового акта!», — посоветовали врачи.

Ранее Город55 рассказывал, как медики спасли омича, который неудачно пытался увеличить свой половой орган. Мужчина ввел себе под кожу пениса вазелиновое масло.

Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
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#Здоровье#Омск#Омская область#Больница#Медицина#Врач#Секс#Пациент#Медики#Евгений Игишев
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