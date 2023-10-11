«Баклажан» вместо члена. Омич сломал половой орган во время секс-экспериментов

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Омские врачи спасли мужчину который сломал член во время секса. Пациент повредил половой орган, когда экспериментировал с позами со своей возлюбленной, сообщили в региональном минздраве.
«Удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи», — рассказал уролог ОКБ Олег Меликов.
Медики выяснили, что произошел разрыв белочной оболочки. Пациенту сделали УЗИ и уретрографию, а после поместили на операционный стол. Уретра оказалась не повреждена. Мужчине убрали кровь из гематомы и ушили дефект оболочки.
Врачи пояснили, что без оперативного вмешательства у пациента мог начаться фиброз кавернозных тел, что привело бы к эректильной дисфункции.
Через неделю мужчину выписали из больницы, в течение месяца ему рекомендован половой покой.
«Дорогие друзья, будьте аккуратны и не теряйте бдительность во время полового акта!», — посоветовали врачи.
Ранее Город55 рассказывал, как медики спасли омича, который неудачно пытался увеличить свой половой орган. Мужчина ввел себе под кожу пениса вазелиновое масло.