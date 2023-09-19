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Заболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом

19 сентября 2023, 09:30
Фото: 1MI
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В Омской области за неделю у 112 пациентов подтвердился коронавирус

18 человек отправили лечиться в стационар.

В Омской области за минувшую неделю с 11 по 17 сентября у 112 человек подтвердился диагноз коронавирус. 18 пациентов отправили на лечение в стационар.

Неделей ранее, с 4 по 10 сентября, диагноз выявили у 103 жителей Омской области, из них 15 человек положили в больницу.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о новом штамме коронавируса. Он носит название «пирола». Эпидемиологи сообщили, что штамм может вызывать более серьезные симптомы болезни, чем предыдущие варианты коронавируса.

Вновь COVID. Омичи стали чаще болеть коронавирусом
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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Болезнь#Пациент#Евгений Игишев
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