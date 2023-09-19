Заболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Омской области за минувшую неделю с 11 по 17 сентября у 112 человек подтвердился диагноз коронавирус. 18 пациентов отправили на лечение в стационар.
Неделей ранее, с 4 по 10 сентября, диагноз выявили у 103 жителей Омской области, из них 15 человек положили в больницу.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о новом штамме коронавируса. Он носит название «пирола». Эпидемиологи сообщили, что штамм может вызывать более серьезные симптомы болезни, чем предыдущие варианты коронавируса.