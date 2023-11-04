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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

«Все счастливы». Рид Буше прокомментировал победу омских «ястребов» над СКА

4 ноября 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с СКА

Матч оказался достаточно ярким, игра закончилось со счетом 5:3 в пользу омичей.

В четверг, 2 ноября, у «Авангарда» состоялся выездной матч с питерским СКА. Игра закончилась в пользу омичей со счетом 5:3. Эту встречу прокомментировал нападающий «ястребов» Рид Буше.

«Мы провели очень хороший матч, все счастливы. Мы не очень хорошо начинаем выездные серии, поэтому приятно победить в первом же матче. Хет-трик Шарипзянова? Здорово, что судьба вознаградила его, он усердно работал весь сезон. Рад, что он забил. Игра Мишурова? Он отлично сыграл и в последнем домашнем матче с „Торпедо“. Думаю, к нему возвращается уверенность, он играет очень хорошо», — цитирует спортсмена издание «Чемпионат».

Ранее Город55 писал в деталях о том, как проходил этот яркий матч. В тот вечер всем запомнился хет-трик капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Райан Спунер также показал себя, оформив за игру три эффектных передачи.

Напомним, что в этой игре не участвовали пять «ястребов», у которых в данное время есть проблемы со здоровьем. Так, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказывал, что у нападающего Ивана Телегина обострилась старая травма. Также остались дома вратарь Илья Проскуряков, защитник Сергей Бойков и нападающие Михаил Беляев и Илья Рейнгардт.

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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Рид Буше#Алина Ясинская
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