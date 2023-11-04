«Все счастливы». Рид Буше прокомментировал победу омских «ястребов» над СКА

Напомним, что в этой игре не участвовали пять «ястребов», у которых в данное время есть проблемы со здоровьем. Так, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказывал, что у нападающего Ивана Телегина обострилась старая травма. Также остались дома вратарь Илья Проскуряков, защитник Сергей Бойков и нападающие Михаил Беляев и Илья Рейнгардт.