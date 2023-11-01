Рецидив травмы. Хоккеист «Авангарда» не может играть из-за проблем со здоровьем

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
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Updated Сегодня, 12:00
Накануне, 31 октября, состоялась встреча «Авангарда» и нижегородского «Торпедо». Омичи одержали победу со счетом со счетом 3:2. После игры главный тренер «ястребов» Михаил Кравец в рамках конференции поделился информацией о состоянии травмированных спортсменов.
Из-за проблем со здоровьем пять хоккеистов «Авангарда» останутся дома. На выездные матчи не поедут вратарь Илья Проскуряков, защитник Сергей Бойков и трое нападающих Иван Телегин, Михаил Беляев и Илья Рейнгардт.
Как сообщил Кравец, нападающий Телегин находится на больничном уже долгое время. Дело в том, что у спортсмена обострилась старая травма. Последний раз его видели на льду в начале сентября. В одной из игр он получил серьезный ушиб. В связи с этим хоккеист не будет присутствовать на ближайших четырех матчах.
К слову, завтра, 2 ноября, омский хоккейный клуб сыграет на выезде против СКА.