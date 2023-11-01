Рецидив травмы. Хоккеист «Авангарда» не может играть из-за проблем со здоровьем

Как сообщил Кравец, нападающий Телегин находится на больничном уже долгое время. Дело в том, что у спортсмена обострилась старая травма. Последний раз его видели на льду в начале сентября. В одной из игр он получил серьезный ушиб. В связи с этим хоккеист не будет присутствовать на ближайших четырех матчах.