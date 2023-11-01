Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

иллюстрация

Рецидив травмы. Хоккеист «Авангарда» не может играть из-за проблем со здоровьем

1 ноября 2023, 11:57
Фото: Город55
иллюстрация

У нападающего омского «Авангарда» Ивана Телегина обострилась старая травма

Спортсмен пропустит ближайшие четыре выездных матча.

Накануне, 31 октября, состоялась встреча «Авангарда» и нижегородского «Торпедо». Омичи одержали победу со счетом со счетом 3:2. После игры главный тренер «ястребов» Михаил Кравец в рамках конференции поделился информацией о состоянии травмированных спортсменов.

Из-за проблем со здоровьем пять хоккеистов «Авангарда» останутся дома. На выездные матчи не поедут вратарь Илья Проскуряков, защитник Сергей Бойков и трое нападающих Иван Телегин, Михаил Беляев и Илья Рейнгардт.

Как сообщил Кравец, нападающий Телегин находится на больничном уже долгое время. Дело в том, что у спортсмена обострилась старая травма. Последний раз его видели на льду в начале сентября. В одной из игр он получил серьезный ушиб. В связи с этим хоккеист не будет присутствовать на ближайших четырех матчах.

К слову, завтра, 2 ноября, омский хоккейный клуб сыграет на выезде против СКА.

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»
Узнать подробнее
Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов
Сегодня, 09:03
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Сегодня, 13:03
Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков
Сегодня, 12:16
Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:11
Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко
Сегодня, 11:56
Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу
Сегодня, 11:47