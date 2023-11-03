Вместо крыши решето. В детсаду на омском Левобережье с лета не чинили кровлю

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В детском саду №341, который находится на бульваре Заречном в Кировском округе, после летнего града оказалась поврежденной крыша. По словам родителей, град превратил мембранное покрытие на крыше в решето.
Сотрудники детсада попытались самостоятельно починить кровлю, однако все действия оказались неэффективными. В трех группах в настоящий момент с потолка льется вода, воспитатели расставляют ведра и тазы, чтобы не допустить затопления первого этажа.
«В воде лежит электропроводка, вода стоит в плафонах, отсырела штукатурка на стенах. Руководство детского сада неоднократно обращалось в департамент образования за помощью, но чиновники упорно закрывают глаза на проблему. В сентябре была инициирована прокурорская проверка, ситуация была признана угрожающей жизни и здоровью детей и сотрудников детского сада и требующей незамедлительного решения», — рассказала Городу55 омичка, чей ребенок ходит в детсад №341.
Прокурор Кировского округа г. Омска обратился с судебным иском к детсаду и депобразования. Его требования суд удовлетворил в полном объеме и обязал департамент выделить средства на замену кровли. Правда, в ведомстве, по словам родителей, сообщили, что решение суда исполнять не собираются из-за отсутствия финансирования.
«Родителей стали запугивать, что в случае возмущений детский сад вообще закроют, а детей распределят в сады за тридевять земель. Сейчас три затопленные группы в саду закрыты. Дети распределены в другие группы. Образовательный процесс встал. Дети вынуждены „переезжать“ из шкафчика в шкафчик и из кроватки в кроватку, как бедные родственники», — добавила омичка.
В департаменте образования Городу55 рассказали, что ремонт поврежденных участков кровли был выполнен за счет внебюджетных средств. Полная замена кровли за счет привлеченных средств невозможна, но в этом году в ведомстве не предусмотрены деньги на ремонт.
«Вопрос о выделении дополнительных средств будет рассматриваться в ходе исполнения бюджета 2023 года и формирования проекта бюджета на 2024–2026 годы», — уточнили в департаменте.
Ситуацией уже заинтересовались следователи и организовали доследственную проверку из-за длительного непроведения ремонтных работ кровли в детском саду на бульваре Заречном. Предварительно, должностные лица департамента образования не приняли адекватных мер к ремонту кровли, что поставило под угрозу здоровье детей.