Вместо крыши решето. В детсаду на омском Левобережье с лета не чинили кровлю

Прокурор Кировского округа г. Омска обратился с судебным иском к детсаду и депобразования. Его требования суд удовлетворил в полном объеме и обязал департамент выделить средства на замену кровли. Правда, в ведомстве, по словам родителей, сообщили, что решение суда исполнять не собираются из-за отсутствия финансирования.