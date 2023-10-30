В омских школах и детсадах нашли больше тысячи нарушений по организации питания

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
С начала 2023 года сотрудники регионального Роспотребнадзора почти 700 раз проверяли столовые в детских социальных учреждениях. Всего нашли 1010 нарушений, из них 324 — по организации общественного питания.
Нашли следующие санитарные нарушения:
Всего с начала года составлено 349 протоколов о нарушениях в столовых в детских учреждениях и 26 — в учреждениях соцобслуживания для взрослых. Общая сумма наложенных штрафов — 1 114 000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском училище студентку увезли по скорой после обеда в местной столовой. На питание в образовательном учреждении жалуются сразу несколько человек.