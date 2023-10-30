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В омских школах и детсадах нашли больше тысячи нарушений по организации питания

30 октября 2023, 07:53
Фото: 1MI
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Роспотребнадзор с начала года нашел больше 1000 нарушений в омских школах

На организации наложили штрафы на сумму более 1,1 млн рублей.

С начала 2023 года сотрудники регионального Роспотребнадзора почти 700 раз проверяли столовые в детских социальных учреждениях. Всего нашли 1010 нарушений, из них 324 — по организации общественного питания.

Нашли следующие санитарные нарушения:

  • нарушения условий отбора и хранения суточных проб;
  • несоблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции;
  • несоблюдение режима мытья столовой и кухонной посуды;
  • нарушения в части маркировки производственного инвентаря;
  • невыполнение натуральных норм потребления по основным продуктам и др.

Всего с начала года составлено 349 протоколов о нарушениях в столовых в детских учреждениях и 26 — в учреждениях соцобслуживания для взрослых. Общая сумма наложенных штрафов — 1 114 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в омском училище студентку увезли по скорой после обеда в местной столовой. На питание в образовательном учреждении жалуются сразу несколько человек.

«Написали кучу жалоб». Омскую студентку увезла скорая после обеда в столовой училища
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#Образование#Омск#Нарушения#Роспотребнадзор#Штрафы#Школы#Евгений Игишев#Управление Роспотребнадзора
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