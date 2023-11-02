В ожидании тепла. В Чкаловском поселке случилось еще одно повреждение на трубопроводе

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В администрации Омска сообщили о том, что происходит на водопроводе в поселке Чкаловский, где накануне утром, 1 ноября, произошла крупная авария. Из-за повреждения отопление и горячая вода пропали в нескольких жилых домах, школах и детских садах.
Как оказалось, на трубопроводе 530 миллиметров по улице Олимпийская случилось еще одно повреждение. На его устранение аварийным бригадам потребуется дополнительное время. Добавим, что трубопроводы в Чкаловском поселке достаточно изношены.
По информации пресс-службы мэрии, в 27 объектах по улицам Олимпийская, Юбилейная, 50 лет ВКЛСМ, 75 Гв. Бригады и Ермолаева до сих пор отсутствует горячее водоснабжение и отопление.
Восстановление по первому порыву завершили еще в два часа дня, отметили работники администрации. На месте работают три бригады муниципального предприятия «Тепловая компания» Ленинского теплоэнергетического округа.