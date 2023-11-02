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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Чкаловском поселке Омска случилось еще одно повреждение на трубопроводе

В ожидании тепла. В Чкаловском поселке случилось еще одно повреждение на трубопроводе

2 ноября 2023, 10:52
Фото: телеграм-канал "Омский форум"

В Чкаловском поселке Омска случилось еще одно повреждение на трубопроводе

Ситуация осложнилась, так что о быстром включении батарей и горячей воды пока говорить рано.

В администрации Омска сообщили о том, что происходит на водопроводе в поселке Чкаловский, где накануне утром, 1 ноября, произошла крупная авария. Из-за повреждения отопление и горячая вода пропали в нескольких жилых домах, школах и детских садах.

Как оказалось, на трубопроводе 530 миллиметров по улице Олимпийская случилось еще одно повреждение. На его устранение аварийным бригадам потребуется дополнительное время. Добавим, что трубопроводы в Чкаловском поселке достаточно изношены.

По информации пресс-службы мэрии, в 27 объектах по улицам Олимпийская, Юбилейная, 50 лет ВКЛСМ, 75 Гв. Бригады и Ермолаева до сих пор отсутствует горячее водоснабжение и отопление.

Восстановление по первому порыву завершили еще в два часа дня, отметили работники администрации. На месте работают три бригады муниципального предприятия «Тепловая компания» Ленинского теплоэнергетического округа.

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#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Отопление#Водоснабжение#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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