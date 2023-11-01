Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сегодня утром, 1 ноября, в поселке Чкаловский случилась крупная коммунальная авария. Жители нескольких домов и социальные учреждения остались по этой причины без отопления. Батареи начали остывать с пяти утра.
Проблема возникла на теплотрассе в районе улиц Олимпийская и Юбилейная. Тепла нет не только в домах, но и школах, детских садах. По этой причине родителей просят забрать малышей из дошкольных учреждений, а для учащихся одной из школ начали вести уроки по полчаса.
В администрации Омска прокомментировали ситуацию. По информации пресс-службы, с 08:30 выведен из строя участок тепловых сетей на Олимпийской, 4. В общей сложности без отопления и горячей воды остались 44 объекта.
На место выехали три бригады Ленинского теплоэнергетического округа. Сроки восстановления горячего водоснабжения и отопления пока не называются. Рабочим необходимо сначала определить точку повреждения. После этого они приступят к ремонту. Сразу же после его окончания удобства вновь появятся в зданиях.