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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Дома, садики и школы Омска остались без тепла из-за крупной аварии на теплосетях

Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях

1 ноября 2023, 07:14
Фото: телеграм-канал "Омский Форум"

Дома, садики и школы Омска остались без тепла из-за крупной аварии на теплосетях

В городской администрации пока не могут назвать сроки восстановления отопления.

Сегодня утром, 1 ноября, в поселке Чкаловский случилась крупная коммунальная авария. Жители нескольких домов и социальные учреждения остались по этой причины без отопления. Батареи начали остывать с пяти утра.

Проблема возникла на теплотрассе в районе улиц Олимпийская и Юбилейная. Тепла нет не только в домах, но и школах, детских садах. По этой причине родителей просят забрать малышей из дошкольных учреждений, а для учащихся одной из школ начали вести уроки по полчаса.

Фото: телеграм-канал "Омский Форум"

В администрации Омска прокомментировали ситуацию. По информации пресс-службы, с 08:30 выведен из строя участок тепловых сетей на Олимпийской, 4. В общей сложности без отопления и горячей воды остались 44 объекта.

На место выехали три бригады Ленинского теплоэнергетического округа. Сроки восстановления горячего водоснабжения и отопления пока не называются. Рабочим необходимо сначала определить точку повреждения. После этого они приступят к ремонту. Сразу же после его окончания удобства вновь появятся в зданиях.

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#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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