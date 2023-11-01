Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях

Проблема возникла на теплотрассе в районе улиц Олимпийская и Юбилейная. Тепла нет не только в домах, но и школах, детских садах. По этой причине родителей просят забрать малышей из дошкольных учреждений, а для учащихся одной из школ начали вести уроки по полчаса.