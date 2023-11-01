«Ситуация на контроле». Стало известно, когда в Чкаловский поселок вернется отопление

Для того, чтобы не допустить дальнейших аварий, утром был выведен из работы участок тепловых сетей по адресу ул. Олимпийская, 4. В следствие этого от теплоснабжения отключили 34 объекта, среди которых оказались детские сады и школы. Однако в мэрии сообщили, что к 16:00 количество отключенных домов будет сокращено до 8.