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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

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«Ситуация на контроле». Стало известно, когда в Чкаловский поселок вернется отопление

1 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, когда в Чкаловске ликвидируют крупную аварию на теплосетях

С утра на участке работают 3 аварийные бригады, подробнее о ситуации рассказали в администрации города.

Для того, чтобы не допустить дальнейших аварий, утром был выведен из работы участок тепловых сетей по адресу ул. Олимпийская, 4. В следствие этого от теплоснабжения отключили 34 объекта, среди которых оказались детские сады и школы. Однако в мэрии сообщили, что к 16:00 количество отключенных домов будет сокращено до 8.

«На месте работают 3 бригады „Тепловой компании“ Ленинского теплоэнергетического округа. После определения места повреждения и проведения ремонтных работ на тепловых сетях, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей будет полностью восстановлено», — рассказал заместитель гендиректора по технической политике Максим Кокшаров.

Также отмечается, что ситуация находится на контроле, теплоснабжение будет восстановлено в нормативные сроки. Трубопроводам в поселке Чкаловский уделяется особое внимание, так как они считаются изношенными.

Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях
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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Новости#Тепло#Отключение отопления#Анастасия Баянова
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