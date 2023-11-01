«Ситуация на контроле». Стало известно, когда в Чкаловский поселок вернется отопление

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Для того, чтобы не допустить дальнейших аварий, утром был выведен из работы участок тепловых сетей по адресу ул. Олимпийская, 4. В следствие этого от теплоснабжения отключили 34 объекта, среди которых оказались детские сады и школы. Однако в мэрии сообщили, что к 16:00 количество отключенных домов будет сокращено до 8.
«На месте работают 3 бригады „Тепловой компании“ Ленинского теплоэнергетического округа. После определения места повреждения и проведения ремонтных работ на тепловых сетях, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей будет полностью восстановлено», — рассказал заместитель гендиректора по технической политике Максим Кокшаров.
Также отмечается, что ситуация находится на контроле, теплоснабжение будет восстановлено в нормативные сроки. Трубопроводам в поселке Чкаловский уделяется особое внимание, так как они считаются изношенными.