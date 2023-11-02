СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в интернате Подмосковья

Представители интерната сообщили, что у детей случилось одновременное ухудшение состояния. Они повысили температуру, начали испытывать тошноту и рвоту. 14 мальчиков доставили в Луховицкую центральную районную больницу, еще 6 человек отправили в ближайшую больницу в Коломне. Дети возрастом от 11 до 15 лет.