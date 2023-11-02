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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в интернате Подмосковья

2 ноября 2023, 10:07
Вчера вечером в интернате для кадетов «Орел» в Луховицах подмосковья произошло отравление двадцати детей. Всех пострадавших доставили в больницы с подозрением на ротавирус.

Согласно информации из СМИ, в понедельник, 31 октября, примерно в 10 вечера у двадцати мальчиков начались проблемы со здоровьем. В Дединовской школе, где располагается интернат, были вызваны скорые помощи, пишет ФедералПресс.

Представители интерната сообщили, что у детей случилось одновременное ухудшение состояния. Они повысили температуру, начали испытывать тошноту и рвоту. 14 мальчиков доставили в Луховицкую центральную районную больницу, еще 6 человек отправили в ближайшую больницу в Коломне. Дети возрастом от 11 до 15 лет.

По первоначальной версии, дети отравились каким-то продуктом во время ужина. Следственный комитет завел уголовное дело, по информации из SHOT в телеграм-канале. Местная прокуратура уже проводит проверку этого случая, а Роспотребнадзор следит за ситуацией.

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