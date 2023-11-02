СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в интернате Подмосковья

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Согласно информации из СМИ, в понедельник, 31 октября, примерно в 10 вечера у двадцати мальчиков начались проблемы со здоровьем. В Дединовской школе, где располагается интернат, были вызваны скорые помощи, пишет ФедералПресс.
Представители интерната сообщили, что у детей случилось одновременное ухудшение состояния. Они повысили температуру, начали испытывать тошноту и рвоту. 14 мальчиков доставили в Луховицкую центральную районную больницу, еще 6 человек отправили в ближайшую больницу в Коломне. Дети возрастом от 11 до 15 лет.
По первоначальной версии, дети отравились каким-то продуктом во время ужина. Следственный комитет завел уголовное дело, по информации из SHOT в телеграм-канале. Местная прокуратура уже проводит проверку этого случая, а Роспотребнадзор следит за ситуацией.