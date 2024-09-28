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Posted 28 сентября, 05:59

Published 28 сентября, 05:59

Modified 28 сентября, 06:04

Updated 28 сентября, 06:04

Мишустин подписал распоряжение о передаче «Омскгоргаза» в собственность области

Распоряжение подписано. «Омскгоргаз» официально перешел в областную собственность

28 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI

Мишустин подписал распоряжение о передаче «Омскгоргаза» в собственность области

Об этом в своем телнграм-канале рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» переходят из государственной собственности в областную. Напомним, что информация об этом появилась еще в июне, однако официально вопрос решился только сейчас.

«Это важный шаг к решению эффективного функционированию предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

Известно также, что директором «Омсгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров, который с 2022 года занимает должность гендиректора АО «Омскгазстройэксплуатация».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#АО "Омскгоргаз"#Новости#Омскгоргаз#Передача в областную собственность
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