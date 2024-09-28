Распоряжение подписано. «Омскгоргаз» официально перешел в областную собственность

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» переходят из государственной собственности в областную. Напомним, что информация об этом появилась еще в июне, однако официально вопрос решился только сейчас.