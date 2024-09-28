Распоряжение подписано. «Омскгоргаз» официально перешел в областную собственность

Posted 28 сентября, 05:59
Published 28 сентября, 05:59
Modified 28 сентября, 06:04
Updated 28 сентября, 06:04
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» переходят из государственной собственности в областную. Напомним, что информация об этом появилась еще в июне, однако официально вопрос решился только сейчас.
«Это важный шаг к решению эффективного функционированию предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.
Известно также, что директором «Омсгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров, который с 2022 года занимает должность гендиректора АО «Омскгазстройэксплуатация».
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