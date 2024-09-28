«Наступит перелом». Сергей Звягин взял на себя вину за череду поражений «Авангарда»

Posted 28 сентября, 03:42
Published 28 сентября, 03:42
Modified 28 сентября, 05:10
Updated 28 сентября, 05:10
На пресс-конференции после матча в Челябинске, где «Авангард» проиграл «Трактору» со счетом 2:4, Сергей Звягин принял на себя вину за череду неудач команды. Главный тренер уверен, что серия поражений прервется уже в следующей игре.
«Результаты последних семи игр — полностью моя ответственность. Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл еще свой потенциал — это на мне. Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче», — заявил Звягин.
Напомним, что это седьмой подряд проигрыш «Авангарда», ранее команда уступила «Амуру», «Сибири», «Салавату Юлаеву», «Автомобилисту», СКА и «Локомотиву». Сейчас «ястребы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице.
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