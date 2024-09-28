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Posted 28 сентября, 03:42

Published 28 сентября, 03:42

Modified 28 сентября, 05:10

Updated 28 сентября, 05:10

Главный тренер «Авангарда» взял на себя ответственность за череду проигрышей

«Наступит перелом». Сергей Звягин взял на себя вину за череду поражений «Авангарда»

28 сентября 2024, 03:42
Фото: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» взял на себя ответственность за череду проигрышей

Об этом главный тренер заявил на пресс-конференции после матча с челябинским «Трактором».

На пресс-конференции после матча в Челябинске, где «Авангард» проиграл «Трактору» со счетом 2:4, Сергей Звягин принял на себя вину за череду неудач команды. Главный тренер уверен, что серия поражений прервется уже в следующей игре.

«Результаты последних семи игр — полностью моя ответственность. Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл еще свой потенциал — это на мне. Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче», — заявил Звягин.

Напомним, что это седьмой подряд проигрыш «Авангарда», ранее команда уступила «Амуру», «Сибири», «Салавату Юлаеву», «Автомобилисту», СКА и «Локомотиву». Сейчас «ястребы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард
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