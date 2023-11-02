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Долгострой со всех сторон окружен многоэтажными домами

Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина

2 ноября 2023, 10:59
Фото: yandex.ru/maps
Долгострой со всех сторон окружен многоэтажными домами

В Омске одобрили проект гаража-долгостроя, который возводят посреди двора

ООО «Архстройэксперт» выдало положительное заключение экспертизы.

Предпринимательнице из Омска Наталье Рудаевой одобрили проект завершения строительства гаража, который находится на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина в Октябрьском округе. Как стало известно Городу55, положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».

Разработал проектную документацию для омички «Проектный институт „Новые технологии“». Им с декабря 2021 года владеет и руководит Екатерина Янкелевич. В качестве застройщика выступает Наталья Рудаева. ИП она зарегистрировала только 6 сентября 2023 года. Основная специализация Рудаевой — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Земельный участок под гаражомЗемельный участок под гаражом
Земельный участок под гаражом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что двухэтажный гараж-долгострой посреди двора не устраивает жителей окружающих домов. Его сноса они добивались около 10 лет.

«Представляете, во дворе под окнами двухэтажный сарай и машины в самом центре двора, просто сказка», — рассказывала в сентябре Городу55 омичка.

Разрешение на строительство гаража департамент архитектуры выдал кооперативу «Восток-93» еще в ноябре 2008 года. Кооператив, оставивший жильцам многоэтажек на Шебалдина «наследство» в виде долгостроя, ликвидировали в 2020-м. Теперь объект незавершенного строительства принадлежит Рудаевой, а земельный участок под гаражом женщина арендует.

Стройка посреди двора. Омичи несколько лет добиваются сноса гаража на Шебалдина
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Проект#Новости#Экспертиза#Гараж#Юлия Истомина
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