Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Предпринимательнице из Омска Наталье Рудаевой одобрили проект завершения строительства гаража, который находится на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина в Октябрьском округе. Как стало известно Городу55, положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».
Разработал проектную документацию для омички «Проектный институт „Новые технологии“». Им с декабря 2021 года владеет и руководит Екатерина Янкелевич. В качестве застройщика выступает Наталья Рудаева. ИП она зарегистрировала только 6 сентября 2023 года. Основная специализация Рудаевой — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Напомним, что двухэтажный гараж-долгострой посреди двора не устраивает жителей окружающих домов. Его сноса они добивались около 10 лет.
«Представляете, во дворе под окнами двухэтажный сарай и машины в самом центре двора, просто сказка», — рассказывала в сентябре Городу55 омичка.
Разрешение на строительство гаража департамент архитектуры выдал кооперативу «Восток-93» еще в ноябре 2008 года. Кооператив, оставивший жильцам многоэтажек на Шебалдина «наследство» в виде долгостроя, ликвидировали в 2020-м. Теперь объект незавершенного строительства принадлежит Рудаевой, а земельный участок под гаражом женщина арендует.