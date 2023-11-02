Гараж вместо детской площадки. В Омске одобрили проект долгостроя на улице Шебалдина

Разработал проектную документацию для омички «Проектный институт „Новые технологии“». Им с декабря 2021 года владеет и руководит Екатерина Янкелевич. В качестве застройщика выступает Наталья Рудаева. ИП она зарегистрировала только 6 сентября 2023 года. Основная специализация Рудаевой — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.