Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Иллюстрация

Ждут бессонница и тревожность. Омскую область накроют магнитные бури

1 ноября 2023, 03:36
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омскую область в конце ноября накроют магнитные бури

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Омскую область 26 и 27 ноября накроют магнитные бури. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они достигнут уровня G1, что соответствует значению «слабая буря». Магнитосфера также будет возбужденной 9, 22, 24 и 25 ноября.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут влиять на метеозависимых людей. Основные симптомы — головная боль, головокружение, сонливость или бессонница, повышенная тревожность, панические атаки. Врачи рекомендуют во время магнитных бурь пить больше воды, воздержаться от алкоголя, уменьшить потребление соли. Также, чтобы облегчить свое состояние, стоит выспаться, отказаться от тяжелых жирных блюд.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
Узнать подробнее
#Здоровье#Омск#Магнитные бури#Евгений Игишев#Метеозависимость#Головная боль
Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
31 октября, 11:48
«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla
Сегодня, 05:05
«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин
Сегодня, 02:33
Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:11
Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей
Сегодня, 05:23