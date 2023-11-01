Ждут бессонница и тревожность. Омскую область накроют магнитные бури

Магнитные бури могут влиять на метеозависимых людей. Основные симптомы — головная боль, головокружение, сонливость или бессонница, повышенная тревожность, панические атаки. Врачи рекомендуют во время магнитных бурь пить больше воды, воздержаться от алкоголя, уменьшить потребление соли. Также, чтобы облегчить свое состояние, стоит выспаться, отказаться от тяжелых жирных блюд.