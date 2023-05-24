Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По ее словам, хотя человеческий организм адаптирован к таким явлениям, иногда они всё равно могут негативно сказываться на здоровье, пишет газета “Известия”.
Каждая клетка в организме обладает своим зарядом, поэтому она реагирует на изменения магнитного поля. Специалист подчеркнула, что в этом отношении мы все становимся метеозависимыми, и это является научно доказанным фактом.
Она объяснила: "Влияние магнитного поля на сердечно-сосудистую систему проявляется в том, что эритроциты - красные кровяные клетки - могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаются, а давление в них повышается".